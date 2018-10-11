Путин назвал условие для взаимодействия России и Эстонии
Российский президент Владимир Путин рассказал, что страна готова сотрудничать с Эстонией при взаимном уважении и учете интересов двух стран, передает РИА «Новости».
По словам Путина, на эстонской территории проживает большое количество русских, поэтому российская сторона заинтересована в распространении на этих людей единых для Европы стандартов по правам человека.
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«Готовы к конструктивному взаимодействию с нашим соседом — Эстонской Республикой — на основе уважения и учета интересов друг друга», — заявил Путин.
Ранее делегация Эстонии выступила против восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы.