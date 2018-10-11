Волкер раскритиковал идею о проведении референдума в Донбассе

Спецпредставитель американского Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты выступают против проведения в Донбассе референдума о статусе региона. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Волкера, для проведения референдума нет никаких законных обоснований как с точки зрения конституции страны, так и с точки зрения Минских соглашений.

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«Мы четко заявили, что нельзя провести референдум только на части Украины», — подчеркнул Волкер.

Ранее замглавы МИД России Григорий Карасин сообщил, что на встрече в «нормандском формате» в Берлине на уровне политдиректоров МИДов поднимался вопрос о проведении референдума в Донбассе.