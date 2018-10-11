Автор законопроекта о дуэльном кодексе отозвал его из Госдумы

Автор законопроекта о дуэльном кодексе, депутат от ЛДПР Сергей Иванов отозвал его из Госдумы, передает РИА «Новости».

По его словам, официальная версия причины отзыва — необходимость доработки из-за «массы новых видов дуэлей», которые появились у россиян.

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«Но если серьезно, мы свою роль сыграли – напомнили чиновникам, чтобы они занимались делом, а не ерундой. Этого было достаточно», — добавил Иванов.

Ранее Иванов рассказал, сколько часов составлял законопроект о дуэльном кодексе.

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