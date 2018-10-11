Россия и Япония намерены вместе заниматься хозяйством на Курилах в 2019 году

Российская и японская стороны намерены заниматься совместной хозяйственной длительностью на юге Курильских островов, передает Kyodo.

Согласно имеющейся информации, начало такого взаимодействия запланировано на 2019 год.

По словам источника в правительстве Японии, Москва и Токио хотят начать сотрудничество в сфере туризма, а также по направлению тепличных хозяйств.

Ранее начальник Объединенного штаба сил самообороны Японии адмирал Кацутоси Кавано заявил, что Япония надеется на продуктивное сотрудничество с Россией в оборонной сфере.