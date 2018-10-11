Володин рассказал о «репрессивной дубине» и «вольнодумцах» в ПАСЕ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Европы отказался от диалога с российской стороной и таким образом нарушил основополагающие для парламентской структуры принципы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Володина, третье совещание спикеров парламентов стран Евразии, в котором принимала участие и российская сторона, показало, что взаимодействие в формате открытого диалога возможно, но Совет Европы от этого «закрылся».

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«И как следствие, эта репрессивная дубина, когда кто-то имеет другую точку зрения, стала опускаться на головы вольнодумцев», — заявил Володин.

Он добавил, что в настоящее время у России нет возможности обсуждать вопросы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Ранее сообщалось, что в Совфеде готовы к приостановке членства России в Совете Европы.