Депутат Рады: Волкер шантажировал Украину снятием санкций с России

Депутат Верховной рады Александр Вилкул заявил, что специальный представитель США на Украине Курт Волкер в ходе непубличной встречи с представителями парламентских фракций страны угрожал им, что половина европейских стран может отменить ограничительные меры, введенные в отношении России, если они не проголосуют за продление закона об особом статусе Донбасса, передает РИА «Новости».

«Если вы сейчас, уважаемые украинские парламентарии, даже наиболее националистически настроенные, не проголосуете за этот закон, то половина европейских стран просто снимет санкции, и, соответственно, рассыплется эта конструкция, которая есть на сегодня», — процитировал Вилкул Волкера.

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По его словам, ряд фракций в украинском парламенте проголосовали не за мир, а за сохранение санкционного давления.

Ранее сообщалось, что Волкер пожаловался на сторонников снятия санкций с России в ЕС.