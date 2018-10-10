Могерини: без Евросоюза мир бы рухнул

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини в ходе своего выступления с лекцией Финлядии заявила, что без ЕС мир бы просто рухнул, передает РИА «Новости» со ссылкой на дипслужбу.

Она отметила, что ситуация в мире в настоящее время складывается не лучшим образом, но без Европейского союза он, по мнению Могерини, оказался бы в гораздо худшем положении.

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«Подумайте об этом на мгновение. Закройте глаза и представьте на мгновение, что Европейский союз исчез с мировой сцены прямо сейчас. Скажем, на месяц, или неделю, даже на несколько дней. Мир просто бы рухнул», — заявила Могерини.

По ее словам, мир без действий ЕС может оказаться в еще более плохом состоянии, чем он есть.

«Уберите все действия, которые мы предпринимаем как Европейский союз, вместе с государствами-членами по всему миру, будь то мир и безопасность, развитие, гуманитарная деятельность, дипломатия, и вы поймете, что ситуация в мире, безусловно, будет намного, намного хуже», — добавила Могерини.

Ранее глава европейской дипломатии назвала ЕС «культурной сверхдержавой».