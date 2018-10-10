Пашинян рассказал о своей отставке
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности уйти в отставку 16 октября, передает «Арменпресс».
Пашинян принял такое решение для обеспечения проведения внеочередных парламентских выборов в декабре.
«Внеочередные выборы должны состояться 9-10 декабря. Это произойдет, когда я 16 октября подам в отставку», — заявил он.
Предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о проведении досрочных парламентских выборов в стране поддержали по меньшей мере 55 депутатов Национального собрания страны.