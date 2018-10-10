Захарова назвала виновных в препятствовании визиту иностранцев в Крым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова полагает, что визиту иностранцев на Крымский полуостров препятствует Киев, передает РИА «Новости».

Она также заявила, что украинская сторона мешает крымчанам выступать на международных площадках.

«Они (власти Украины) не то что сами приехать не хотят или не могут, они делают все, чтобы, во-первых, сюда никого не пускать из зарубежных партнеров. Рассказывают все что угодно», — сказала Захарова.

Реклама

Она также предположила, что жителей Крыма не пускают в страны Евросоюза и на площадки международных организаций, потому что опасаются, что крымчане сами расскажут о ситуации в Крыму.

Ранее в Крыму заявили, что признание полуострова российским «набирает обороты».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.