Захарова рассказала о работе граждан КНДР в России

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что работа граждан КНДР в России не нарушает резолюцию Совбеза ООН, передает РИА «Новости».

По ее словам, договоры с северокорейскими работниками были заключены до принятия резолюции.

«Все без исключения рабочие из КНДР находятся на территории России по трудовым договорам, которые были оформлены до 11 сентября 2017 года, и могут осуществлять трудовую деятельность до 22 декабря 2019 года», — сказала Захарова.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил подготовку к визиту главы КНДР Ким Чен Ына.