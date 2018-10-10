В МИД рассказали о «проработке» встречи Болтона с Лавровым

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова допустила возможность встречи советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джона Болтона с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости».

По словам Захаровой, возможность такой встречи в настоящий момент прорабатывается.

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«Я могу сказать, что возможность встречи господина Болтона с господином Лавровым тоже прорабатывается», — сказала Захарова.

Она отметила, что если визит Болтона в Россию состоится, в министерстве иностранных дел тоже открыты к контактам.

Ранее сообщалось, что в июне российский президент Владимир Путин провел двухчасовую встречу с Болтоном.