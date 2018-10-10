Захарова рассказала о своем отношении к Коктебелю

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась своими впечатлениями от крымского Коктебеля, передает РИА «Новости».

По ее словам, она мечтала побывать в поселке, еще когда была школьницей.

«В этот раз мечта сбылась, потому что, честно хочу сказать, что еще со школы мечтала побывать в Коктебеле. Увлекалась всегда поэзией серебряного века, не могу этого скрыть, и, конечно, начитавшись биографий и непосредственно стихов поэтов той поры, представляла себе, как когда-то это случится», — сказала Захарова.

Ранее Мария Захарова предложила провести брифинг МИД в Крыму в доме журналиста Дмитрия Киселева после публикаций о его «вилле», на что журналист сразу согласился.