Захарова назвала предстоящие санкции Киева против СМИ «информационным бандитизмом»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила намерение Киева ввести санкции против украинских телеканалов, передает РИА «Новости».

В ходе брифинга в Коктебеле Захарова уточнила, что считает подобные действия «информационным бандитизмом».

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«Это настоящая война в собственном информационном пространстве, то, что сейчас предлагается. Это борьба с инакомыслием, это атака на независимые СМИ», — заявила она.

Ранее Мария Захарова назвала «кампанейщиной» тот факт, что США и их союзники почти одновременно заявили о новых «кибератаках» со стороны России.