В МИДе потребовали прекратить издевательства в тюрьме над Бутиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обращение с россиянкой Марией Бутиной, находящейся в американской тюрьме, произволом и потребовала от США прекратить издевательства над девушкой, передает РИА «Новости».

Она также отметила, что «очернение» Бутиной американскими СМИ — это не пропаганда, а сознательное искажение реальности, попытки выставить Бутину «шпионкой».

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«Однако налицо очевидный произвол, поскольку Мария с июля находится в американской тюрьме, при этом она не совершала никаких преступлений, без всякой вины, то есть является политической заключенной», — сказала Захарова.

Она также потребовала от властей США прекратить издевательства над гражданкой России, снять обвинения с Марии Бутиной и продолжить добиваться ее освобождения из тюрьмы.