Захарова заявила о формировании тоталитарного информационного пространства

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратилась к международным организациям с призывом осудить украинское руководство за преследование главы портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, передает РИА «Новости».

«Молчание равно соучастию в формировании тоталитарного информационного пространства в самом сердце Европы», — сказала Захарова.

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В частности, она обратилась к руководству ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, Международной федерации журналистов, «Репортеров без границ», Комитета по защите журналистов, структур Евросоюза, а также ко властям западных государств и коллегам Вышинского.

Ранее замглавы МИД России Григорий Карасин рассказал, что Москва прилагает все усилия для освобождения Вышинского.