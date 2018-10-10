МИД: ритуальные протесты Японии мешают позитивной атмосфере отношений

Министерство иностранных дел России на своем сайте обвинило Японию в том, что «рецидивы мегафонной дипломатии Токио» и «ритуальные протесты» в связи с ситуацией на Курилах наносят ущерб позитивной атмосфере в двусторонних отношениях.

«К сожалению, подобные рецидивы «мегафонной» дипломатии Токио не только не способствуют формированию позитивной атмосферы в наших отношениях, но и наоборот наносят ей ущерб, препятствуя развитию всего комплекса российско-японских связей», — говорится в тексте сообщения.

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В министерстве также подчеркнули, что российская сторона отвергает «подобные демарши», так как обладает суверенным правом на любую деятельность на своей территории.

Ранее сообщалось, что Япония выразила России протест из-за стрельб на юге Курил.