Кремль высказался об идее изменить Конституцию

В Кремле пока не рассматривают варианты внесения точечных изменений в Конституцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Конституционного суда Валерия Зорькина, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, в Кремле заявления о точечных изменениях в Конституцию рассматривают как личную экспертную точку зрения главы КС.

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«Он давно возглавляет Конституционный суд, обладает гигантским совершенно опытом, поэтому это его личное мнение. Каких-либо действий в этом русле в администрации президента не предпринимается, каких-либо изменений и так далее не готовится», — сказал Песков.

Зорькин ранее заявил, что в Конституции есть недочеты, которые можно исправить «точечными изменениями».