Песков ответил на просьбу проверить данные о Мишкине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался проверять информацию о якобы присвоении звания Героя России Александру Мишкину, в котором западные СМИ узнали Александра Петрова, подозреваемого в Великобритании по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, передает РИА «Новости».

«Эту тему, если вы помните, мы не обсуждаем, мы прекратили ее обсуждение — дабы не втягиваться в дебаты с различными организациями и СМИ, которые всю эту информацию публикуют. И мы не намерены это делать. Нет, я не буду этого делать», — ответил он на просьбу журналистов уточнить звание Мишкина.

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По его словам, британская сторона не направляла официальных запросов по этому вопросу.

Ранее СМИ сообщали, что Петров и Боширов следили за Скрипалем в Чехии.