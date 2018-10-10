В Совфеде прокомментировали отставку Хейли

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал решение постпреда США при ООН Никки Хейли подать в отставку. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, уход Хейли ослабляет позиции президента США Дональда Трампа.

Реклама

Он также добавил, что отставка Хейли это не спонтанное решение.

Косачев подчеркнул, что в настоящее время важно, какие акценты появятся у нового постпреда США при ООН.

Ранее сообщалось, что российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на отставку Хейли.