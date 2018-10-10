Украина намерена внести в ГА ООН проект резолюции по Крыму

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что украинская сторона планирует внести проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН по Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Украина рассчитывает «помешать России» с помощью данного проекта.

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Он также добавил, что российские учения в Крыму якобы демонстрируют агрессивную политику России.

Ранее президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что намерен добиваться в Сараево признания Крыма частью России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.