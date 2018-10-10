Госдеп приветствовал готовность КНДР допустить инспекторов в страну

Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон приветствует готовность лидера Северной Кореи Ким Чен Ына допустить инспекторов в КНДР для подтверждения факта ликвидации ядерного полигона Пунгери. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, госсекретарь США Майк Помпео и Ким Чен Ын договорились «проинструктировать рабочие группы».

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Она также отметила, что на церемонии ликвидации Пунгери присутствовали только журналисты.

Ранее сообщалось, что Помпео и Ким Чен Ын провели встречу в Пхеньяне.