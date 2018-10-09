Инициативу переноса столицы ДФО во Владивосток представят Путину до конца года

Предложение президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность придания Владивостоку статуса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) подготовят до конца года.

Об этом сообщил в интервью ТАСС полномочный представитель главы государства на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев.

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Он отметил, что с такой идеей к нему обратился врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, и, по мнению вице-премьера, «у Приморья есть существенные основания, чтобы такой вопрос ставить».

«Решение о том, какой город будет официальной столицей округа, принимает президент Российской Федерации. Поэтому я сказал Олегу Николаевичу Кожемяко, что я готов поддерживать это предложение, но считаю, что ему надо обсудить это с главой администрации президента Антоном Эдуардовичем Вайно, с премьер-министром Дмитрием Анатольевичем Медведевым и, уже получив их позицию, обращаться к главе государства», - сказал Трутнев, добавив, что «до конца года подготовить доклад президенту вполне реально».

По мнению полпреда президента, основанием для такого предложения является то, что в части инвестиционной привлекательности и возможностей развития Приморье «уже сегодня реально является столицей Дальнего Востока».

Он напомнил о реализации в регионе проекта судостроительного комплекса «Звезда», предприятиях в области сельского хозяйства, в том числе с участием компании «Русагро», о проектах строительства Находкинского завода минеральных удобрений и Восточного нефтехимического комплекса.