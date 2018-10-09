Путин поделился секретом своей работоспособности

Российский президент Владимир Путин рассказал об источнике сил для работы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, глава государства сделал такое заявление во время встречи с аграриями Ставропольского края.

«Самая лучшая энергетика — это общение с такими людьми, как вы», — сказал Путин.

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Он подчеркнул, что говорит честно и «без красовки». По словам президента, дополнительные силы находятся, когда он смотрит на происходящее вокруг.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе «прямой линии» отреагировал на вопрос «Володя, ты не устал?», который появился на экране.