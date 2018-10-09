Захарова отреагировала на решение об отставке Хейли

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова дала комментарий в связи с решением постпреда Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли подать в отставку. Об этом сообщает Nation News.

По словам Захаровой, российская сторона приняла к сведению эту информацию. Она подчеркнула, что такая отставка является внутренним делом государства.

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«После того, как эти отставки и новые назначения будут, образно говоря, приведены в исполнение, будем налаживать отношения с новыми представителями США», — сказала Захарова.

Она добавила, что до этого момента Россия будет дорабатывать с прежними чиновниками.

Ранее Хейли объяснила свое решение уйти в отставку.