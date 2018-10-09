Литва направила России ноту протеста из-за «попыток переписать историю»

Литва направила России ноту протеста в связи с заявлениями российского Министерства иностранных дел в адрес командующего партизанами Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, заявил министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс, передает The Baltic Times.

«Похоже, что попытки переписать историю и поменять местами роли жертвы и палача становятся общей практикой в картине современности, но если кто-то считает это нормой, мы не собираемся с этим мириться», — сказал Линкявичюс.

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Он подчеркнул, что Раманаускас-Ванагас является национальным героем страны, который является символом сопротивления и назвал неприемлемыми «ничем не подкрепленные обвинения» в его адрес.

Ранее сообщалось, что президент Литвы увидела в России «вспышки ненависти».