Лавров заявил о необходимости оздоровления диалога Москвы и Брюсселя

Глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции со своим итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези заявил о необходимости оздоровления и активизации диалога между Москвой и Брюсселем. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».

По словам Лаврова, российская сторона заинтересована в Евросоюзе как в предсказуемом и прагматичном партнере.

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«Мы считаем, и наши итальянские коллеги, как я понял, это мнение разделяют, что диалог между Москвой и Брюсселем нуждается в оздоровлении и активизации», — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что участие стран Евросоюза в проекте «Турецкий поток» возможно при наличии гарантий.