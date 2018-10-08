Песков рассказал, ведется ли подготовка встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подготовки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не ведется, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что относительно возможной встречи «каких-либо инициатив не предпринималось».

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«В ближайшие несколько месяцев, насколько мы знаем, предстоят крупные международные мероприятия, на которых могут теоретически оказаться вместе и Путин, и Трамп. Если мы правильно информированы, то президент США не собирается в Сингапур, но при этом дальше ещё есть «двадцатка» в Аргентине», — сказал Песков.

В Сингапуре 11-15 ноября пройдет Восточноазиатский саммит. Саммит «группы двадцати» состоится в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что посоветовал бы президенту США Дональду Трампу посмотреться в зеркало для поиска виновного в росте цен на нефть.