В Кремле внимательно наблюдают за ситуацией в Ингушетии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно наблюдает за ситуацией в Ингушетии и получает информацию от руководства республики,передает РИА «Новости».

«Мы, безусловно, внимательно наблюдаем. Мы получаем информацию от руководства республики. В данном случае пока работа ведется по линии руководства республики», — сказал Песко.

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Он подчеркнул, что для Кремля важно, чтобы ситуация в регионе оставалась в рамках закона.

4 октября парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о закреплении административной границы между регионами. Это вызвало массовые протесты в Ингушетии.