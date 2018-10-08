В Кремле рассказали об отношении к данным о «вмешательстве» России в дела ОЗХО

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают появившуюся в СМИ информацию о «вмешательстве» России в дела Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доказательством. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, для предъявления таких обвинений существуют официальные каналы, по которым передаются доказательства и соответствующие документы.

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«Вот ее мы готовы рассматривать, а говорить по таким темам через СМИ мы далее не намерены», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что в Кремле предпочитают не давать комментариев в связи с общей информацией, не включающей в себя ничего конкретного.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Германия обсуждают возможное усиление антироссийских санкций на фоне заявления Нидерландов о попытках кибератак на ОЗХО, к которым якобы причастна Россия.