Spiegel рассказал о последствиях обвинений в кибератаках для России

Эскалация конфликта и ответные меры в отношении России после того, как семерых россиян обвинили в кибератаках по всему миру, скорее всего, будут только увеличиваться, пишет Spiegel.

На прошлой неделе представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что ФРГ доверяет данным из США и Нидерландов, согласно которым российские сотрудники Главного управления Генштаба Минобороны России (ранее ГРУ) планировали кибератаки на международные организации, такие как Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), Всемирное антидопинговое агентство WADA, FIFA и другие. Таким образом, Германия «подхватила» компанию «предания гласности и осуждения» россиян, личности которых были раскрыты.

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Заявление, сделанное представителем немецкого правительства, означает собой новый политический поворот, отмечает издание. Скорее всего, решение раскрыть данные о личностях обвиняемых в кибератаках россиян было политическим, отмечается в материале.

Одна из причин, по которой Россия «годами продолжает» кампанию хакерских взломов — это отсутствие ответной реакции со стороны Запада, пишет Spiegel. Как отмечается, согласованные действия со стороны Нидерландов, Великобритании, США, Германии, являются хорошим сигналом.

По словам IT-эксперта из Германии Свена Херпига, помимо высылки дипломатов и санкций, эффективные ответные меры на подобные действия со стороны России должны обязательно включать публичное предоставление доказательств атак. Эксперт также предполагает, что возможным ответом могут стать кибератаки в адрес Москвы.

Ранее сообщалось, что Германия и Британия обсуждают возможное усиление антироссийских санкций после обвинения Нидерландов в адрес России о попытках кибератак.