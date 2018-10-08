Axios: в Белом доме готовятся к последствиям в случае победы демократов

Глава аппарата Белого дома Джон Келли сформировал небольшую рабочую группу, которая займется подготовкой к последствиям в случае победы демократов на промежуточных выборах в конгресс США, сообщил осведомленный источник Axios.

Старший персонал Белого дома запланировал выездные выходные на конец октября, говорится в материале. По словам источника, в повестке стоит обсуждение возможных расследований в контролируемой демократами палате представителей США после выборов в ноябре этого года.

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Издание отмечает, что команда президента США Дональда Трампа пытается предотвратить потерю республиканцами большинства мест в конгрессе. В частности, они активизировали политическую деятельность, включая выступления и митинги президента, чтобы дать республиканцам высокий шанс спасти свои места после промежуточных выборов.

Представители Белого дома ранее делились с Axios опасениями по поводу недостаточно серьезного осознания угрозы со стороны главы аппарата Белого дома Джона Келли, отмечается в материале.

По словам трех источников, которые присутствовали на встречах Келли с персоналом в комнате Рузвельта, они никогда не обсуждали перспективы подобных расследований.