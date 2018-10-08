Действующий президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик лидирует на выборах в президиум Боснии и Герцеговины от сербов с 55,15% голосов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК страны.

«Милорад Додик побеждает с 55,15% голосов в борьбе за пост сербского члена президиума», — сообщил глава избиркома Бранко Петрич.

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Членом президиума от бошняков, по его словам, может стать Шефик Джаферович, лидирующий в гонке за это кресло с 37,97%, от хорватов — Желько Комшич с 49,47% голосов.

Ранее сообщалось, что 30 сентября состоялась встреча президента Боснии и Герцеговины с российским лидером Владимиром Путиным. Как отмечалось, президент России пожелал Додику удачи на выборах 7 октября, а тот, в свою очередь, подарил Путину «перевернутый флаг России».