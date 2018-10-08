В МИДе рассказали об усилиях по освобождению Вышинского

Замглавы МИД России Григорий Карасин рассказал, что Москва прилагает все усилия для освобождения руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, задержанного украинской стороной. Об этом он заявил в интервью газете «Известия».

«Очевидно, что его задержание является результатом преследования на Украине журналистов и изданий, которые осмеливаются высказывать альтернативную официальной точку зрения на события, происходящие в стране», — сказал Карасин.

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Он уточнил, что Москва работает с международными партнерами, чтобы они требовали от Киева его скорейшего освобождения.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова прокомментировала состояние здоровья Кирилла Вышинского, который задержан на Украине по обвинению в государственной измене.