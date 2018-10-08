Жена главы Интерпола рассказала о загадочном фото перед его исчезновением

Супруга президента Интерпола Мэна Хунвэя Грейс Мэн рассказала, что перед исчезновением муж отправил ей фото ножа, сообщает Associated Press.

По ее мнению, муж пытался сообщить ей, что он в опасности.

Она добавила, что в тот же день он написал ей сообщение «Жди моего звонка».

Ранее в Интерполе сообщили, что Франция приняла отставку директора организации Мэн Хунвэя, задержанного китайскими властями по подозрению в преступлении.