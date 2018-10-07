В Армении задержали связанного с Робертом Кочаряном владельца телеканала

В Армении задержали крупного бизнесмена Самвела Майрапетяна, владеющего армянским телеканалом H2, передает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-центр Специальной следственной службы республики.

По данным издания, Майрапетяна считают близким к бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну.

Ранее сообщалось, что с экс-президента Армении взяли подписку о невыезде в связи с обвинениями против него в свержении конституционного строя. Как отмечается, такие обвинения Кочаряну предъявляют в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.