В Госдуме ответили Киеву на слова о возможном примирении

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал заявление заместителя министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туки о возможном примирении России и Украины, передает РИА «Новости».

«Сегодня он заявляет о том, что готовы к партнерским взаимоотношениям, одновременно Украина делает все, чтобы разорвать все международные связи и контакты с Россией», — сказал Володацкий.

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Он также указал на то, что украинская сторона не выполняет «ни один пункт» из минских соглашений.

«В нашей жизни всякие были периоды: и тяжелые, и легкие, и братские, и совместно мы победили фашизм во Второй мировой войне. Я думаю, что и этот фашизм, который сегодня есть, мы совместно переживем, и я думаю, что в ближайшем обозримом будущем у нас будут нормальные братские отношения, но не с режимом Порошенко», — добавил он.

Володацкий отметил, что Порошенко «ни на йоту не отступит» от полученных из США рекомендаций.

Ранее сообщалось, что на Украине выдвинули условия примирения с Россией.