Асад объяснил «истерию» Запада вокруг ситуации в Идлибе

Президент Сирии Башар Асад объяснил «истерию» стран Запада из-за создания демилитаризованной зоны в Идлибе тем, что данное соглашение является «сделкой века», передает сирийское агентство SANA.

По мнению сирийского лидера, урегулирование ситуации в Идлибе разрушит планы западных стран относительно Сирии.

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«Истерия западных стран, наблюдавшаяся в последнее время в связи с битвой за Идлиб, связана с ее судьбоносным характером для них, так как победа сирийцев в ней приведет к крушению их планов относительно САР», — заявил Асад.

Он также подчеркнул, что позиция сирийских властей остается неизменной, и соглашение о перемирии является временной мерой для остановки кровопролития. По словам президента, захваченные террористами территории будут возвращены под контроль Дамаска.

Ранее сообщалось, что Асад позвонил президенту России Владимиру Путину по поводу российских ЗРК С-300.