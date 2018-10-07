Ким Чен Ын и Помпео договорились о втором саммите США и КНДР

Государственный секретарь США Майк Помпео и северокорейский лидер Ким Чен Ын пришли к соглашению, что саммит между Соединенными Штатами и Северной Кореей должен пройти «как можно скорее». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление президентского офиса Южной Кореи.

Отмечается, что после своего второго визита в КНДР Помпео встретился с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином. В частности, госсекретарь рассказал президенту Республики Корея, что обсудил с Ким Чен Ыном процесс денуклеаризации Корейского полуострова.

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Также представитель Соединенных Штатов договорился с северокорейским лидером о формировании рабочей группы, которая займется подготовкой второго саммита США и КНДР.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что в скором времени будет объявлено о втором саммите с Ким Чен Ыном.