Журналисты рассказали о встрече Помпео и Ким Чен Ына

Встреча госсекретаря США Майка Помпео и лидера КНДР Ким Чен Ына в Пхеньяне продлилась два часа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет пула журналистов, присутствовавших на мероприятии.

Ранее Помпео коротко сообщил о встрече с северокорейским лидером, не приводя деталей.

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Американский госсекретарь и лидер КНДР встретились в престижном гостевом доме. Помпео и Ким также вместе пообедали.

«Это очень приятный день, которые обещает хорошее будущее для обеих стран», — сказал Ким Чен Ын в ходе обеда.

Помпео поблагодарил северокорейского главу за прием и передал привет от президента США Дональда Трампа.

Источник в делегации Помпео сообщил агентству, что эта встреча «была лучше, чем предыдущая».