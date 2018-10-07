На выборах в парламент Латвии лидирует партия Нила Ушакова
На выборах в латвийский парламент лидирует партия «Согласие», которую возглавляет мэр Риги Нил Ушаков. Об этом сообщает Delfi.
Выборы в парламент прошли 6 октября, явка составила почти 55%. В настоящий момент известны предварительные результаты.
Партия «Согласие» набирает 19,91% голосов. Следом идет партия KPV LV (14,06%) и «Новая консервативная партия» (13,60%).
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Delfi отмечает, что в Сейм переизбираются 35% депутатов, тогда как две трети — новички.
Ранее сообщалось, что на выборах в Латвии задержали пять человек.