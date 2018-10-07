На выборах в парламент Латвии лидирует партия Нила Ушакова

На выборах в латвийский парламент лидирует партия «Согласие», которую возглавляет мэр Риги Нил Ушаков. Об этом сообщает Delfi.

Выборы в парламент прошли 6 октября, явка составила почти 55%. В настоящий момент известны предварительные результаты.

Партия «Согласие» набирает 19,91% голосов. Следом идет партия KPV LV (14,06%) и «Новая консервативная партия» (13,60%).

Реклама

Delfi отмечает, что в Сейм переизбираются 35% депутатов, тогда как две трети — новички.

Ранее сообщалось, что на выборах в Латвии задержали пять человек.