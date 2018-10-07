Франция взяла под охрану семью пропавшего главы Интерпола

Французская полиция, которая расследует пропажу руководителя Интерпола Мэна Хунвэя, взяла под защиту его семью. Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

По словам французского министра иностранных дел, семья Мена в данный момент находится под наблюдением в Лионе, где располагается штаб-квартира Интерпола. Отмечается, что причиной усиления мер безопасности стали угрозы в адрес жены главы Интерпола. Они поступали по телефону и в виде сообщений в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что власти Китая подозревают президента Интерпола Мэн Хунвэя в коррупции.