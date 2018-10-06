На выборах в Латвии задержали пять человек

Правоохранительные органы Латвии задержали пять человек за агрессивное поведение и хулиганство на избирательных участках, передает интернет-портал Delfi со ссылкой на LETA.

Как отмечается, полиция зарегистрировала отдельные случаи конфликтных ситуаций на избирательных участках, которые удалось решить на месте.

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«В четырех случаях начато административное делопроизводство», — сказала представитель по связям с прессой Госполиции Симона Гравите.

Также сообщается о 24 сигналах о нарушении правил агитации, часть из которых, по данным портала, не подтвердились.

В субботу, 6 октября, проходят выборы в Сейм Латвии, в ходе которых граждане страны выбирают 100 депутатов парламента.

Ранее сообщалось, что бывший президент Латвии сравнила жителей страны с рептилиями.