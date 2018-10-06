Интерпол направил Китаю запрос о пропавшем главе организации
Интерпол направил властям Китая запрос об исчезнувшем президенте организации Мэн Хунвэйе, отрывок из заявления организации был опубликован в твиттере.
Согласно документу, Интерпол требует у китайских властей прояснить статус Мэн Хунвэйя.
«Генеральный секретариат Интерпола ожидает официального ответа от китайских властей, чтобы задать вопросы о состоянии президента», — говорится в заявлении.
5 октября стало известно об исчезновении главы Интерпола. Позднее South China Morning Post написала, что Мэн Хунвэй находится под следствием в Китае.