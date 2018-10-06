В МИД Украины прокомментировали действия Венгрии в Закарпатье

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар утверждает, что Венгрия действует так, словно Запорожье — ее территория, передает ZN.UA.

По его словам, это касается выдачи паспортов венграм в Закарпатской области и введения должности «правительственного уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области».

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«Наша цель — показать, что на регион распространяется украинский суверенитет, который мы будем защищать», — сказал Бондар.

Он предположил, что бездействие Украины может привести «к непредсказуемым последствиям».

Ранее Киев назвал виновных в создании напряженности в Закарпатье.