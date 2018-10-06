На Украине заявили об антиконституционном вмешательстве Порошенко в дела церкви

Глава движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук заявил, что вмешательство президента Украины Петра Порошенко в дела церкви противоречит конституции страны. Данное заявление политик сделал в программе «Право знать!» на телеканале «ТВ Центр».

«Киевский патриархат и автокефальная православная церковь, на сегодняшний день по канонам вселенского православия, — это не церкви, а религиозные организации», — напомнил Медведчук.

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По его словам, они, вместе с украинскими парламентом и президентом, вмешались в дела церкви, что прямо противоречит украинской конституции. Он также напомнил, что Украинская православная церковь Московского патриархата, которую он считает «канонической», выступает против автокефалии.

«Более того, выступает категорически против! И на это она имеет право, потому что является самостоятельной и независимой», — заключил Медведчук.

Ранее сообщалось, что на Украине на Порошенко подали в суд за вмешательство в церковные дела.