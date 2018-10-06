Матвиенко рассказала о предстоящем визите Путина в Южную Корею

Президент России Владимир Путин принял предложение посетить Южную Корею, передает РИА «Новости» заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Она уточнила, что визит планируется в 2019 году.

«Владимир Владимирович принял приглашение президента Республики Корея, и в будущем году планируется его визит», — сказала Матвиенко.

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Она также сообщила, что график поездок президента до конца 2018 года перенасыщен, из-за чего у него нет возможности отправиться в Сеул раньше следующего года.

Ранее сообщалось, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отправилась с визитом в Южную Корею.