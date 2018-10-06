Матвиенко рассказала о предстоящем визите Путина в Южную Корею
Президент России Владимир Путин принял предложение посетить Южную Корею, передает РИА «Новости» заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Она уточнила, что визит планируется в 2019 году.
«Владимир Владимирович принял приглашение президента Республики Корея, и в будущем году планируется его визит», — сказала Матвиенко.
Реклама
Она также сообщила, что график поездок президента до конца 2018 года перенасыщен, из-за чего у него нет возможности отправиться в Сеул раньше следующего года.
Ранее сообщалось, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отправилась с визитом в Южную Корею.