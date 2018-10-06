Мэр Нью-Йорка не стал прерывать тренировку, чтобы выслушать проблемы бездомной

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отказался говорить с бездомной женщиной, когда она обратилась к нему в спортзале Бруклина. Об этом сообщает телеканал Fox Nes.

По данным телеканала, инцидент произошел в пятницу, 5 октября. Отмечается, что 72-летняя активистка подошла к мэру во время тренировки и спросила, почему только пять процентов из 300 тыс. домов, которые были построены по программе доступного жилья, будут отданы бездомным.

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«Прямо сейчас у меня тренировка. Я не могу об этом говорить», — ответил ей де Блазио и продолжил заниматься спортом.

После инцидента журналисты обратились за комментарием в офис мэра, однако им ничего не ответили.

Ранее де Блазио пообещал взыскать с президента США Дональда Трампа все налоги, которые тот недоплатил городу.