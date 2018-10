Мэр Нью-Йорка не стал прерывать тренировку, чтобы выслушать проблемы бездомной

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отказался говорить с бездомной женщиной, когда она обратилась к нему в спортзале Бруклина. Об этом сообщает телеканал Fox Nes.

По данным телеканала, инцидент произошел в пятницу, 5 октября. Отмечается, что 72-летняя активистка подошла к мэру во время тренировки и спросила, почему только пять процентов из 300 тыс. домов, которые были построены по программе доступного жилья, будут отданы бездомным.

«Прямо сейчас у меня тренировка. Я не могу об этом говорить», — ответил ей де Блазио и продолжил заниматься спортом.

После инцидента журналисты обратились за комментарием в офис мэра, однако им ничего не ответили.

Ранее де Блазио пообещал взыскать с президента США Дональда Трампа все налоги, которые тот недоплатил городу.

"We need housing for homeless New Yorkers!" Homeless activists confronted Mayor Bill de Blasio inside his Park Slope gym Friday morning. (Video courtesy @VOCALNewYork) pic.twitter.com/jpoCn86blg