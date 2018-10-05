Помпео рассказал об ожиданиях от встречи с Ким Чен Ыном

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что надеется в результате встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном определить место и время для саммита с американским президентом Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

При этом госсекретарь усомнился в том, что по итогам встречи сторонам удастся точно определиться с предстоящим саммитом лидеров Соединенных Штатов и Северной Кореи.

Реклама

«Так что мы надеемся по крайней мере… начать работу над вариантами по месту и времени, когда председатель Ким встретится с президентом снова. Пока нет ни места, ни времени», — сказал Помпео.

Он также отметил, что США продолжают вести переговоры с Северной Кореей по достижению денуклеаризации.

Визит Помпео в КНДР намечен на 7 октября, в ходе поездки госсекретарь проведет встречу с Ким Чен Ыном.

Ранее Помпео рассказал о «единственном пути» Северной Кореи.