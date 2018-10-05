МИД Эквадора подтвердил статус беженца Джулиану Ассанджу

Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия подтвердил статус беженца для основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве страны в Лондоне. Об этом пишет эквадорская газета El Universo.

По словам дипломата, чтобы решить вопрос о дальнейшей судьбе Ассанджа, необходим прямой диалог между Великобританией и адвокатами самого основателя Wikileaks.

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«Его статус человека, просящего об убежище, продолжает действовать», — заявил Валенсия.

При этом он отказался комментировать информацию о том, что Эквадор намерен предоставить Ассанджу статус «советника» в посольствах Эквадора в Лондоне и Москве.

Ранее сообщалось, что бывший президент Эквадора заявил о сговоре его преемника с США по поводу Ассанджа.