Посольство потребовало у Лондона факты причастности России к кибератакам

Российское посольство направило в МИД Великобритании ноту с требованием представить факты, свидетельствующие о причастности России к кибератакам против Лондона, передает РИА «Новости» со ссылкой представителя дипмиссии.

В посольстве также напомнили, что российская сторона неоднократно предлагала британцам организовать экспертные консультации, чтобы снять озабоченность угрозами в киберсфере, если таковые действительно имеются.

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«Сегодня посольство направило в МИД Великобритании ноту с требованием незамедлительно поделиться с Россией фактами, на основании которых были сделаны такие выводы», — рассказал представитель посольства.

Ранее сообщалось, что Британия обвинила ГРУ в кибератаках по всему миру.